VELLETRI. Francesca Moretti Corallo, giovane residente a Velletri ma originaria di Petacciato, ha vinto il concorso del Lions Club Velletri Host Colli Albani per editoriale giornalistico concernente "il fenomeno del bullismo digitale, indicando il contesto in cui si sviluppa, i motivi che lo determinano e le possibili strategie di intervento per contenerlo".

A Francesca viene attribuita attribuita la borsa di studio consistente in un viaggio e soggiorno di tre settimane in Danimarca, "per aver redatto il migliore articolo tra quelli degli istituti di istruzione di Velletri, padroneggiando in modo spigliato le tecniche di scrittura", come si legge nella targa.