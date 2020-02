Rinviato per prevenzione l'incontro dei capigruppo di San Nicola a Guglionesi

GUGLIONESI. Preso atto delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise in merito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 (Coronavirus) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 8 33 in materia di sanità igienica, la Basilica Pontificia di San Nicola di Bari comunica che l’incontro dei Capigruppo di San Nicola previsto per domenica 8 marzo presso la città di Guglionesi non avrà luogo e viene rinviato a data da destinarsi.



"Preghiamo per le persone malate a causa del virus, per i defunti perché i Signore li accolga tra le braccia della sua misericordia, e per quanti combattono con grande impegno questa epidemia. Un fraterno affettuoso saluto a tutti".