Organizzavano festini a base di crack e marijuana: i Carabinieri denunciano due donne

BOJANO. I residenti della piccola frazione del Comune di Bojano, avevano da tempo segnalato un via vai di gente, specie giovanissimi, da una abitazione, ove risultava risiedere una 40enne del posto.



Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando della Compagnia matesina, erano stati effettuati diversi servizi di osservazione che avvaloravano quanto i residenti avevano segnalato.

Nel corso della mattinata di sabato si è deciso di effettuare un accesso, in particolar modo in un locale dell’abitazione destinato a ricovero attrezzi e verosimile autorimessa.

Una volta all’interno gli uomini dell’Aliquota Operativa, coadiuvati da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, hanno accertato la presenza di alcuni tavolini, suoi quali erano ben visibili i residui di una recente consumazione di sostanze stupefacenti, nonché gli involucri.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo “crack” e “marijuana”, nonché materiale vario per il confezionamento e la suddivisione in dosi, un bilancino di precisione ed alcune sigarette parzialmente combuste.

Diverse le persone identificate all’interno della struttura, tra le quali una cittadina rumena 35enne, ospite della proprietaria di casa, nella cui disponibilità è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente della stessa natura di quella trovata in casa.

Le due donne sono state deferite all’Autorità Giudiziaria di Campobasso, cui dovranno rispondere in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (Art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/90 – Testo Unico Sostanze Stupefacenti), invece quanto rinvenuto nella loro disponibilità è stato posto sotto sequestro in attesa degli accertamenti di laboratorio che saranno esperiti in Foggia.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bojano sottolinea, ancora una volta, l’importanza delle segnalazioni dei cittadini che consentono poi una pronta ed efficace risposta alle esigenze della collettività.