Terzo caso di Coronavirus in Abruzzo, positivo un uomo rientrato dalla Lombardia

ABRUZZO. E’ positivo al Covid19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara (Leggi). Il paziente, residente in un Comune dell’area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in #Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa.



Al momento, dunque, i casi confermati di Covid 19 in #Abruzzo sono 3.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Nella serata di ieri era stato positivo al Covid19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sulla ricercatrice lombarda ricoverata in isolamento all’ospedale dell’Aquila.



Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Si tratta del secondo caso in Abruzzo dopo quello del turista lombardo (Leggi).

Il caso in questione, come i precedenti, è stato tracciato e circoscritto e le cinque persone entrate in contatto con la ragazza risultata positiva al Covid 19 sono state rintracciate e messe in quarantena già da diversi giorni e sono tenute sotto stretta vigilanza.