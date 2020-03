CAMPOBASSO. Emergenza Coronavirus: in considerazione al pagamento delle pensioni, prevista dalla giornata di domani mattina, considerato tutti gli sforzi per una corretta prevenzione, Poste Italiane ha inviato nella giornata di ieri una comunicazione di tutti gli i Direttori e Operatori Postali, indicazioni utili per evitare il sovraffollamento da parte della clientela negli Uffici Postali.

Per continuare ad operare per il bene dei clienti di Poste Italiane e di tutti gli operatori, si chiede a tutti gli organi di stampa, una stretta collaborazione per informare tutti i pensionati di non affollare gli Uffici. Il servizio non sarà interrotto e sarà continuativo.

Continueremo a fornire tempestive informazioni rispetto alle decisioni che verranno assunte.

La Slp-Cisl e sempre disponibile per qualsiasi chiarimento.