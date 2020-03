"La Vita promessa 2", in onda la fiction con l'attrice junior molisana Sara Ciocca

TERMOLI. Questa sera alle ore 21.25 su Rai Uno in onda la seconda puntata del serial televisivo "La vita promessa - parte II", per la regia di Ricky Tognazzi. Fra i diversi interpreti la piccola ma grande attrice Sara Ciocca di soli dodici anni. Nata a Roma ma con genitori molisani di Riccia si è esibita a Termoli diverse volte. In questi ultimi tempi sono tanti i registi importanti che se la contentano. Un "in bocca al lupo" a Sara che sono certo, diventerà una grande attrice del cinema e della televisione.