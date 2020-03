Comitato per il referendum per l'annessione all'Abruzzo: martedì 4 marzo prima riunione

TERMOLI. Mercoledì prossimo 4 marzo alle ore 18,00 presso i locali ANMI (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) ubicati nel Piazzale del Porto di Termoli (adiacenti al mercato ittico) si terrà la prima riunione degli aderenti e simpatizzanti al Comitato per il Referendum per il distaccamento dei Comuni della Costa e del basso Molise e aggregazione alla regione Abruzzo.

Sarà l' occasione oltre che per conoscerci, soprattutto per iniziare a delineare le iniziative da mettere in essere per l'attuazione dell'iniziativa intrapresa.

Confidiamo nella partecipazione, nei limiti degli impegni, di quanti si sono espressi in merito all'iniziativa.