ROMA. Migranti: Occhionero (Iv), Conte-Di Maio facciano sentire voce Italia su Lesbo e Turchia.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "facciano sentire la voce dell'Italia su quello che sta accadendo al confine tra Grecia e Turchia". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero. "E' inaccettabile quello che sta facendo la Turchia, e' inaccettabile vedere essere umani trattati in quel modo, e' inaccettabile dover leggere di un bambino morto mentre un barcone di un gruppo di migranti cercava di attraccare all'isola di Lesbo - scrive in una nota -. Proprio le cronache da Lesbo raccontano di una situazione fuori da ogni controllo e fuori da ogni umanita'. L'Europa non puo' fare finta di nulla e l'Italia ha il dovere di ricordarglielo".