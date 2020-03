Il Covid19 si porta via il dottor Cilesi, il cordoglio da Termoli

TERMOLI. Si è spento a Parma a 61 anni, a seguito di complicazioni respiratorie dovute alla contrazione del Coronavirus, il dottor Ivo Cilesi, fra i massimi esperti di Alzheimer e demenza senile in Italia. Era stato ospite anche in Molise per portare i frutti della sua ricerca.

«Mi addolora la notizia della morte del dottor Ivo Cilesi, che ho avuto la fortuna di conoscere a Monteroduni in Molise, quando ha introdotto la Doll Therapy alla Residenza dei Saggi, comunità alloggio per anziani, contribuendo grazie alla sua lungimiranza ad innovare l’assistenza alla persona con demenza nella nostra regione» commenta il dottor Nicola Malorni, consigliere comunale di maggioranza.

«La nostra comunità e il nostro Paese perdono un importante punto di riferimento scientifico e culturale».