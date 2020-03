Referendum costituzionale, disciplinata la propaganda elettorale

CAMPOBASSO. Di seguito alla prefettizia n. 12214 del 20-2-2020, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - t. 42 del 20 febbraio scorso è stata pubblicata la Delibera del 13 febbraio 2020 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai messi di informazione" relative alla campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo.