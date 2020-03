Amianto in via IV novembre, rimossi in sicurezza i tubi abbandonati

A seguito della prima segnalazione di venerdì in merito all'abbandono di tubi in eternit, un residente di via IV novembre ci racconta che nella giornata di ieri «sono arrivati con maschere e protezioni. Confermato che si tratta di amianto. Nel mentre la gente ci passa sopra».