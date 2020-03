A Termoli nasce il comitato per il no al taglio dei parlamentari

TERMOLI. Come sappiamo il prossimo 29 marzo (Domenica) dalle ore 07,00 alle 23,00 si vota per REFERENDUM Costituzionale per il taglio dei Parlamentari,voluto principalmente dal Movimento 5 Stelle.

Per questo importante appuntamento per la difesa della nostra Costituzione Democratica nata dalla Resistenza contro il Nazifascismo ,a Termoli si è costituito il Comitato referendario per il NO al Taglio del Parlamento; salviamo la Costituzione.

Per presentare alla Stampa e alla cittadinanza il Comitato Referendario per il NO, siete tutti invitati alla conferenza stampa che si terrà Giovedì 5 Marzo 2020 alle ore 17,00 presso la CASA DEL POPOLO DI TERMOLI in Via XXIV MAGGIO N.51