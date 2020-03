Incontro tra il questore Conticchio e il direttore dell'Asrem Florenzano

CAMPOBASSO. È durato poco meno di mezzora l’incontro fissato nel pomeriggio odierno tra il Questore della provincia di Campobasso, Giancarlo Conticchio e il direttore Generale dell’Asrem Molise, Oreste Florenzano di recente insediatosi nel territorio molisano.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande distensione e cordialità, alla presenza anche del direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso Valeria Moffa, e dello staff medico della Scuola Allievi Agenti e della Questura, i dottori Pietro Liotti e Furio Patete, ha consentito anche dopo gli opportuni convenevoli, di effettuare un focus sullo stato di salute dei 190 allievi di recente trasferiti dalla Suola Allievi Agenti di Piacenza a quella di Campobasso. Sono state date anche rassicurazioni circa la metodologia del continuo monitoraggio sanitario effettuato nei confronti degli agenti in base anche alle linee guida dettate dal Ministero della Salute e recepite dalla direzione sanitaria dell’Asrem.

Florenzano ha apprezzato vivamente toutcourt l’operato della Polizia di Stato ritenendosi ampiamente soddisfattodelle rassicurazioni e della profilassi seguita nel lasso temporale di monitoraggio degli allievi agenti. In tal modo sono state gettate le basi per ulteriorie proficui scambi informativi tra le istituzioni interessate. I vertici delle due strutture si sono salutaticon la promessa da parte del Florenzano di tornare a breve presso la Scuola Allievi per una visita istituzionale ed un saluto ai frequentatori ed al quadro permanente.