Il Lions Club Termoli Tifernus promuove l'iniziativa "Raccolta per Wolisso"

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Tifernus promuove il service “Raccolta per Wolisso” che ha lo scopo di aiutare - con beni di primaria necessità - le persone accolte nel villaggio che il Lions International ha costruito a Wolisso, in Etiopia.

A tal fine è stata organizzata la raccolta del materiale, presso i locali della sede della Misericordia in via Biferno a Termoli, da oggi al 9 marzo.

Si ringrazia il governatore della Misericordia Romeo Faletra (officer lions per Wolisso) e tutti i volontari della stessa, per la sensibilità manifestata e per aver aderito al service. Lista del materiale necessario: biancheria varia, lenzuola, asciugamani, strofinacci per cucina, grembiuli, camici bianchi; kit e copertine per neonati; scarpe adulti e bambini (anche usate in buono stato); materiale di cancelleria, cartoleria, penne, colori, matite, gomme; lampadine led di varia potenza, prolunghe elettriche, torce, doppie prese, adattore presa rotonda (tipo schuco); moka per caffè da 3 – 6 – 8 tazze e anche più grande, coltelli da cucina, imbuti, cavatappi, apriscatole; flessibili per scaldabagno, rubinetto per lavabo cucina, rubinetto per bagno; spruzzini girevoli per orto, chiodi in acciaio, set di chiavi e cacciavite; pinza, tenaglie, forbici, chiavi inglese, set punte trapano elettrico, targhette per chiavi; prodotti alimentari a lunga conservazione, caramelle; dentifricio e spazzolini, guanti, garze di varia misura, siringhe, cerotti, disinfettante, antibiotico a largo spettro (cura completa), antidolorifici, malox compresse, bicarbonato; termometri, occhiali da lettura di varia gradazione, apparecchio per misurare la pressione, abbassalingua, cateteri per flebo, edocaina fiale, filo di sutura.

Si ringraziano tutti i soci del Lions Club Termoli Tifernus, in modo particolare il presidente Paolo Panichella, per il lavoro e impegno profuso per la buona riuscita del service e tutta la cittadinanza che interverrà, nonostante il momento di difficoltà sanitaria.