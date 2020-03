Moglie e figli costretti a fuggire ma lui torna a perseguitare la donna, arrestato stalker 41enne

CAMPOBASSO. Nella mattinata di ieri personale della Polizia di Stato ha arrestato in esecuzione di una ordinanza di aggravamento di misura cautelare, un cittadino molisano di anni 41 F. M., resosi responsabile del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna.

Quest’ultima aveva sporto numerose denunce per la condotta persecutoria posta in essere dall'uomo, in quanto da qualche anno veniva seguita e indotta a cambiare le sue abitudini di vita, al punto che oramai non usciva mai da sola. Per tali motivi, la donna, unitamente ai suoi due figli minori di anni 6 e anni 3, si era allontanata dall’uomo, trasferendosi in una struttura protetta. Ciononostante, veniva continuamente tormentata ed avvicinata dal suo ex compagno, il quale le usava violenza fisica e psicologica. Le continue segnalazioni e denunce sporte dalla donna presso gli uffici della Questura e oggetto di indagini della Squadra Mobile, consentivano alia Procura della Repubblica, di inoltrare richiesta di provvedimenti di natura cautelare, nei confronti dello stalker. Veniva emessa una prima ordinanza di non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa ordinanza più volte violata dal soggetto il quale, sovente, si recava nei pressi della struttura protetta ivi appostandosi, con l’obiettivo di avere comunque contatti con la donna. Le ulteriori segnalazioni, circa le nuove condotte persecutorie, permettevano alla Procura di emettere un provvedimento di aggravamento della misura cautelare in essere, cumulando anche il divieto di dimora in Campobasso, provvedimento anch'esso non osservato, cosi portando alla misura degli arresti domiciliari.

Prosegue L’iniziativa della Procura della Repubblica di Campobasso, supportata in questo caso dalla Polizia di Stato, a dare risposte tempestive e quanto più efficaci possibili, nei rispetto della legge, alle vittime vulnerabili, con indagini sempre più rapide, allo scopo di valutare il quadro indiziario e adottare i conseguenti provvedimenti a tutela.