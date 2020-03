Coronavirus, primo caso in provincia di Isernia: 89enne trasferito da Cassino allo Spallanzani

SESTO CAMPANO. Era ricoverato da giorni per seguire un percorso di riabilitazione cardio-circolatoria all'Ospedale San Raffaele di Cassino l'uomo di 89 anni di Sesto Campano che è risultato positivo al test Covid-19. All'aggravarsi delle sue condizioni di salute negli ultimi giorni i sanitari hanno deciso di sottoporlo al tampone per verificare eventuale positività al Coronavirus.

I risultati sono giunti nella notte e l'anziano è stato trasferito immediatamente allo Spallanzani di Roma dove tuttora è ricoverato in condizioni critiche. Intanto la Asl di Frosinone ha provveduto ha porre in essere il protocollo di messa in sicurezza per la struttura sanitaria di Cassino ove l'uomo era ricoverato, isolando l'intero istituto di riabilitazione del San Raffaele.

Inoltre sono stati messi in quarantena tutti coloro che negli ultimi giorni sono entrati in contatto con l'uomo, compresi i familiari. Il Sindaco di Sesto Campano, Luigi Paolone, è in attesa di notizie più chiare per poter eventualmente attivarsi con l'emanazione di provvedimenti a tutela dei cittadini.