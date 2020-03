"Comitato del no" conferenza stampa rinviata

TERMOLI. Come si apprende dagli organi di Stampa, e anche dalle dichiarazioni del Ministro per il Rapporto con il Parlamento Federico D'Incà, il REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL PROSSIMO 29 Marzo sicuramente verrà rinviato, causa l'emergenza da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19.

In considerazione di tutto questo, la conferenza stampa di presentazione del "COMITATO DEL NO" costituitosi nei giorni scorsi nella città rivierasca e programmata per domani alle ore 17,00 E' STATA ANNULLATA.

La presentazione del COMITATO DEL NO verrà riprogrammata non appena sapremo notizie certe sulla data di effettuazione del Referendum Costituzionale.

Ringraziamo per la Vostra disponibilità

COMITATO REFERENDARIO PER IL NO