VASTO. "Ci siamo mossi in anticipo, nella notte, in via precauzionale, per adottare misure tali da ridurre al massimo il disagio degli studenti e i timori delle famiglie, visto che il caso di Coronavirus che si è verificato a Vasto coinvolge un docente. Abbiamo adottato provvedimenti che vanno anche oltre gli adempimenti previsti dai documenti ministeriali e regionali proprio per garantire a tutti massima sicurezza ": lo ha detto il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, questa mattina in conferenza stampa al Comune di Vasto alla presenza del Sindaco, Francesco Menna, del direttore del Dipartimento Prevenzione Asl, Giuseppe Torzi, e della Dirigente del Liceo Scientifico, Maria Grazia Angelini.

"La persona contagiata è un docente del Mattioli di Vasto che ha accusato i sintomi dopo esser stato in Lombardia per un corso di aggiornamento. Attualmente si trova in isolamento presso il reparto di Malattie infettive del San Pio. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. E' un supplente che ha insegnato un solo giorno", ha affermato il direttore generale Schael.

"Le tre classi con cui è venuto in contatto saranno messe sotto osservazione sanitaria attiva per i prossimi 14 giorni come da procedura. Le scuole resteranno chiuse fino a sabato, gli uffici pubblici resteranno aperti", ha dichiarato Giuseppe Torzi della Asl.



Il Sindaco Francesco Menna si è espresso così: "Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per gestire questa situazione di emergenza, giusto chiudere le scuole fino a sabato".

Sulla possibilità di una tenda per il triage al San Pio Schael è stato chiaro: "Per il momento non è prevista, valuteremo più avanti. Per ora il protocollo sta funzionando".

