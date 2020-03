Tavenna, sanificazione degli ambienti pubblici

TAVENNA. In riferimento all'emergenza Coronavirus in via eccezionale si comunica che nella giornata di VENERDÌ 6 MARZO 2020 dalle ore 21.00 inizieranno i servizi di sanificazione degli ambienti pubblici di cui:

- ORE 21.00 SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA IN VIA ROMA;

- ORE 21.00 SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI IN VIALEREGINA ELENA;

- ORE 23.00 SANIFICAZIONE/DISINFESTAZIONE DELLE STRADE NEL CENTRO ABITATO.

Pertanto, si consiglia la popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, non lasciare all’esterno delle abitazioni biancheria, animali domestici e piante ad uso alimentare, inoltre evitare la circolazione pedonale lungo le strade del centro abitato durante gli orari di sanificazione/disinfestazione.