Coronavirus a Vasto: "Stabili le condizioni del paziente"

VASTO. Sono stabili le condizioni cliniche del paziente ricoverato presso l’unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Vasto.

L’uomo, ricoverato ieri sera (Leggi), è in buone condizioni, respira autonomamente e mostra segni di un iniziale lieve miglioramento.

Sono 91 i test per il Covid 19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall’inizio dell’emergenza a oggi.

Di questi 74 sono risultati negativi, 7 positivi (tra questi è compreso anche il test positivo di primo livello sul paziente ricoverato a Vasto) e 4 sono attualmente in corso.

Dei positivi, 6 sono stati già confermati dal risultato delle controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità e sono tutti ricoverati NON in terapia intensiva.

La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente.

Al momento sono stati eseguiti 19 test per la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 11 per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 46 per la Asl di Pescara e 15 per la Asl di Teramo.