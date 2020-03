Covid-19, Cardarelli: da domani 5 marzo fino all'8 marzo attività ambulatoriali sono sospese

CAMPOBASSO. Alla luce delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus CoVID19 stabilite dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise, nella considerazione che il Presidio Ospedaliero "Cardarelli" di Campobasso rappresenta il Centro di Riferimento Regionale per la gestione dell'emergenza in ragione della presenza della UO Malattie Infettive e del Laboratorio Analisi abilitato alla esecuzione del test molecolare, alcuni servizi e relative modalità di accesso all'interno della Struttura Ospedaliera subiranno delle variazioni.

Si rende indispensabile limitare il potenziale rischio di contagio rappresentato dall'accesso dei pazienti nella Struttura Sanitaria sia a garanzia dei cittadini stessi che degli operatori sanitari impegnati nelle attività correlate alla gestione dell'emergenza sanitaria e, pertanto, è in corso una temporanea rimodulazione della pianificazione delle attività ambulatoriali espletate presso il Presidio Ospedaliero "Cardarelli" di Campobasso.

Per quanto evidenziato, si comunica che a far data da domani 5 marzo e fino all'8 marzo p.v. le attività ambulatoriali sia istituzionali che in regime di libera professione intra muraria saranno momentaneamente sospese.

I cittadini in possesso di prenotazione per tali date saranno contattati al fine di ridefinire le modalità di espletamento della prestazione .