A Palazzo D'Aimmo commissione in riunione sul marchio regionale della birra

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Angelo Michele Iorio, si è svolta nel pomeriggio la seduta della II Commissione consiliare permanente. I Commissari hanno proseguito l’esame delle proposte di legge n. 68, concernente la “Disciplina, regolamentazione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale del Molise attraverso la creazione di un marchio regionale”, e n. 72, concernente le “Norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta”.

Per entrambi i progetti di legge, dopo aver ascoltato sui testi in valutazione alcune osservazioni tecniche del Direttore del Servizio dell’Assessorato regionale all’Agricoltura competente per materia, Nicola Di Lisa, e dopo aver discusso alcuni emendamenti presentati nel corso della seduta su ciascuna delle pdl, si è deciso di audire nella prossima riunione della Commissione unrappresentante dell’Asrem su degli aspetti igienico-sanitari rilevati in alcune disposizione previste nelle pdl.