Unimol, interventi straordinari di sanificazione certificata di tutti gli ambienti

TERMOLI. Coronavirus: misure straordinarie per la comunità universitaria di UniMol per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.



Il Senato Accademico si è riunito oggi, mercoledì 4 marzo 2020, in seduta straordinaria con l’ordine del giorno: Misure da adottare con riferimento all’evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19.



In relazione a quanto appena annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sospensione dell'attività didattica frontale in tutte le università fino al 15 marzo, il Senato ha deliberato la chiusura di tutte le sedi dell’Università per poter effettuare gli interventi straordinari di sanificazione certificata di tutti gli ambienti destinati agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo, in attesa che sia reso noto il contenuto della deliberazione del Governo.

In particolare tutte le sedi universitarie resteranno chiuse all'utenza esterna nelle giornate del 5 e 6 marzo 2020, a partire dalle ore 8.00 di domani 5 marzo.

Per il personale docente e tecnico amministrativo le strutture saranno chiuse dalle ore 14.00 del 5 marzo fino alle ore 20.00 del 6 marzo 2020.

Ogni ulteriore provvedimento conseguente alle disposizioni governative sarà tempestivamente comunicato.