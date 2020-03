Temporaneamente sospesa la rassegna cinematografica «Tempi moderni»

TERMOLI. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri, e di concerto con il cinema Oddo, le proiezioni della rassegna cinematografica "Tempi Moderni" sono sospese, fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità.

Tenete i carnet già acquistati e restate aggiornati su questa pagina per sapere quando riprenderà la rassegna, con i suoi due ultimi spettacoli in programma. Speriamo in tempi brevi!!