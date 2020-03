«Le conseguenze del covid-19 su turismo e commercio», rimandato il meeting di Confesercenti

CAMPOBASSO. Si comunica che a seguito del Decreto Ministeriale del 04/04/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19” è sospeso il meeting informativo previsto in data odierna presso la sede della Confesercenti Provinciale di Campobasso Via Ciccaglione 22 dal titolo "Covid-19, le conseguenze sul settore turismo e commercio", che sarà rimandato a data da destinarsi.