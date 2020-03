Disagi idrici in alcune zone della città, entro la notte si torna alla normalità

TERMOLI. In relazione al disservizio idrico odierno registrato in alcune zone di Termoli, si comunica che il tutto è dipeso da un problema di natura tecnica sulla condotta generale di distribuzione di Molise Acque nel tratto compreso tra Larino e Termoli.

Nella stessa giornata di oggi Molise Acque è intervenuta per l’intervento di riparazione e la Crea ha gestito la distribuzione in città per cercare di ridurre al minimo i disagi.

Durante la notte la situazione dovrebbe tornare alla normalità