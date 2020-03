Consegna dei farmaci a domicilio per le persone malate e anziane

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L'iniziativa attuata dal sindaco di Santa Croce di Magliano Alberto Florio che da giovedì 7 marzo, ha disposto la consegna dei farmaci a domicilio per le categorie più deboli, malati e anziani.

Le persone che hanno bisogno di farmaci devono contattare il loro medico per la prescrizione, che a sua volta farà pervenire le ricette in via telematica alla farmacia.

Un operatore della Gepa, indossando mascherina e guanti, si occuperà di ritirare i medicinali e consegnarli a domicilio.