Guardia medica positiva al Coronavirus, in quarantena 3 colleghi dell'ospedale di Isernia

ISERNIA. Sono stati messi in quarantena in via precauzionale presso le proprie abitazioni i quattro medici della continuità assistenziale che sono venuti in contatto con la Guardia Medica risultata positiva al test Covid-19.

Su di loro ancora non è stato effettuato il tampone per la verifica della positività o meno al virus previsto, con molta probabilità, nelle prossime ore. Intanto la dottoressa risultata positiva è in isolamento a Roma dove, con molta probabilità, ha contratto il virus nel reparto di malattie infettive dove prestava servizio. Il presidio di Guardia Medica di Isernia è rimasto chiuso per gli interventi di sanificazione e riaprirà nelle prossime ore.