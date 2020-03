Cisl Molise: "Tutela della salute e messa in sicurezza della struttura ospedaliera San Timoteo"

TERMOLI. La Scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento alle giustificate preoccupazioni dei cittadini del Basso Molise e della comunità di Termoli (CB) circa le esposizioni a rischio connesse con l’emergenza “coronavirus” sollecita ogni utile iniziativa istituzionale tesa a garantire la tutela della salute dei pazienti, degli operatori sanitari e di tutte le persone che quotidianamente accedono all’Ospedale “San Timoteo”; contestualmente si chiede l’utilizzo, in via emergenziale, della struttura ospedaliera di Larino (CB), distante pochi chilometri dalla città di Termoli, dotata anche di una camera iperbarica.