TERMOLI. «Come annunciato stiamo procedendo alla sanificazione delle scuole». L'annuncio dalla pagina Facebook del sindaco Francesco Roberti.

E' partita da questa mattina la sanificazione delle scuole che si trovano nel territorio della città adriatica. In mattinata i lavori sono iniziati dagli istituti superiori.

A seguire sarà la volta di tutte le altre scuole e della sede del Comune di via Sannitica e dei locali dove si trovano i restanti uffici comunali.

Anche in questo caso, dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole firmata dal sindaco Francesco Roberti, l’amministrazione comunale si è subito attivata per far avviare la sanificazione nel più breve tempo possibile.