Uil Molise: "Medici e operatori in quarantena, serve una rivoluzione ospedaliera?"

TERMOLI. Per quanto i lavoratori stanno facendo fronte ogni giorno rispetto a questa situazione, con spirito di abnegazione ed enorme sacrificio, non possiamo più soffermarci e adagiarci solo sul loro sforzo, proprio perché non abbiamo contezza di come questa emergenza potrebbe evolversi.

Serve una adeguata e convinta modifica organizzativa per affrontare l’espansione del virus e per dare a tutti i pazienti il massimo delle cure nonostante la presenza del Coronavirus.

Vista la difficoltà anche logistica e strutturale, alla luce delle quarantena di interi reparti nei nostri nosocomi, l’idea di rimettere in campo alcune strutture ad oggi non valorizzate o dismesse, potrebbe rappresentare una soluzione per fronteggiare l’emergenza in tempi rapidi e in sicurezza.

Maggiore disponibilità di spazio permetterebbe di separare reparti e relativo personale per le diverse tipologie di infezioni, a vantaggio della sicurezza dei pazienti e di una più efficace razionalizzazione del servizio in considerazione dei tempi che si risparmierebbero rispetto ad esempio ai protocolli che prevedono il cambio vestiario dell’operatore che si sposta su patologie diverse, offrendo al paziente il massimo delle cure nonostante il Coronavirus.

Mentre la sola annunciata scelta di prolungare il turno di lavoro a 12 ore solo per gli infermieri di Campobasso, escludendo tutti gli altri operatori sanitari, non ci pare la soluzione migliore per fronteggiare l’emergenza o per garantire la sicurezza del personale.