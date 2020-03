Il premier Conte sarà a Vasto il 20 aprile

VASTO. Il Presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà a Vasto il prossimo 20 aprile. A confermarlo è la consigliera del Movimento 5 Stelle Dina Carinci: "Ho avuto notizia dal Sottosegretario Gianluca Castaldi che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in visita a Vasto il prossimo 20 aprile. Sarà un grande onore averlo ospite nella nostra città, già nota al Presidente Conte, ma mai visitata in veste ufficiale. Certamente questa sarà l’occasione per discutere importanti questioni che riguardano il nostro territorio e che interessano la vita reale dei cittadini vastesi: mi riferisco, in particolare, alla Zes (Zona Economica Speciale), all’ultimo miglio ferroviario e all'arretramento della SS16, problematiche di cui il Presidente Conte ha già consapevolezza, ma che potremo approfondire con lui nel corso di questo incontro speciale.

Colgo l’occasione per ringraziare il Sottosegretario Castaldi per aver favorito questo avvenimento e ringrazio fin d’ora il Presidente Conte per la sua disponibilità ad incontrare la nostra cittadinanza."