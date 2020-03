CAMPOBASSO. Il prossimo lunedì 09 marzo alle ore 23.10 andrà in onda su RaiTre la puntata della terza stagione di "Commissari sulle tracce del Male" condotto da Pino Rinaldi e prodotto dalla Banijay, dedicata al'omicidio di Francesca Martino, avvenuto a Campobasso, all´interno della tipografia di famiglia, il 10 settembre del 2002. Le indagini porteranno all´arresto del responsabile dell´omicidio, Michele Sepede, genero della donna e contestualmente alla riapertura di un ulteriore caso di omicidio quello di Emilio Sepede, padre di Michele, morto due anni prima per mano dello stesso figlio. Il caso venne archiviato come incidente domestico ma il modus operandi utilizzato dall´omicida per l´uccisione della donna ha portato gli inquirenti a riaprire le indagini.

Il racconto dell´attività investigativa è stato affidato al "Commissario" dr. Domenico Farinacci, attualmente Vicario del Questore di Forlì, all'epoca dei fatti Capo della Squadra Mobile di Campobasso. Nella puntata anche le interviste collaterali a Concetta Simone in servizio presso l´UPGSP della Questura di Campobasso, al'epoca dei fatti alla Squadra Mobile e a Gaetano Savinetti e Mario Oriente, poliziotti attualmente in quiescenza, che hanno seguito il caso dell´omicidio di Emilio Sepede.