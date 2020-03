Le Donne Democratiche molisane in trincea contro il Covid-19

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa delle Done Democratiche del Molise:

"Il Covid-19 continua ad assediare sempre più regioni del nostro Paese, che, in bilico tra pericolo reale e psicosi, cerca di fronteggiare un’emergenza inaspettata.

Nella giornata dell’8 marzo le Donne Democratiche del Molise vogliono celebrare le donne, per giunta meridionali, che hanno aperto uno spiraglio di cura e prevenzione isolando il Coronavirus. Per una volta si parla di donne e non dell’usuale stereotipo maschile, eroe nazionale in tutti i campi.

Alle porte di un 8 marzo “in isolamento”, noi vogliamo ricordare tutte quelle donne, medici, ricercatrici, infermiere, che combattono tutti i giorni con doppi turni con coraggio e passione.

Sono Francesca Colavita, molisana e ricercatrice precaria, la dottoressa siciliana Concetta Castilletti e la virologa Maria Rosaria Capobianchi, originaria della Campania, che, oltre ad isolare il covid-19, riescono a isolare un certo gnegneismo che affligge il Paese, ben prima del Coronavirus e molto più in profondità.

È la virologa Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia chimica dell’ospedale Sacco.

È Annalisa Malara, l'anestesista di Codogno, che per prima ha diagnosticato il virus in Italia, individuando il focolaio nel paziente 1.

È, ancora, Monia Casadei, infermiera di triage, che ogni giorno con la mascherina sul volto, deve marciare controcorrente e accogliere chi si vede sbarrare le porte del pronto soccorso per i malati «normali».

Quest’anno l’8 marzo non possiamo che celebrarlo così, dedicandolo a tutte quelle donne che lavorano in prima e seconda linea nella gestione e contenimento dell’emergenza. Non è per un miracolo che queste “signore”, come qualcuno dice, abbiano isolato un virus sconosciuto. Sono lo studio, il sacrificio e la dedizione incondizionata che portano alle conquiste della scienza. La scienza, appunto: un mondo finora declinato esclusivamente al maschile, nel quale le donne hanno ancora bisogno di dimostrare le proprie capacità. E pazienza. La forza non ci manca, e l’intelligenza neppure. Ci arriveremo. Ci stiamo già arrivando."