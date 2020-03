Di Matteo: «Andare avanti con senso di responsabilità e rispetto per le persone»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio istituzionale, in giorni questi giorni di crisi da Coronavirus, da parte del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo. «Per i giorni che stiamo vivendo non sono davvero facili. Sono stato contattato da un papà disperato in quanto pare si sia sparsa la voce che i propri figli, affetti da una banale influenza e in via di guarigione, avrebbero contratto il Coronavirus. Non avendo nessun mezzo efficace per smentirlo, era davvero nel panico. E' chiaro come il tam-tam ossessivo in TV e soprattutto sui social propaghi il virus più velocemente di quanto esso effettivamente proceda, diffondendo ansia e paura. Questo non è giusto! Bisogna assolutamente rispettare la dignità e la privacy delle persone, soprattutto i malati, cessando questa assurda caccia all’untore. Mai come oggi è necessario mostrare senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni, in primis quelle sanitarie, uomini e donne che con dedizione e professionalità lavorano incessantemente. Dobbiamo vincere la paura con coraggio e determinazione; seguire le prescrizioni e i protocolli indicati dalle autorità sanitarie e al tempo stesso andare avanti con grande senso di responsabilità. Dobbiamo andare avanti!»