Tragedia a Campodipietra, si toglie la vita un giovane operaio

CAMPODIPIETRA. Aveva 42 anni, lavorava come operaio ma da tempo pare soffrisse del male oscuro che attanaglia questa società: la depressione. Ha deciso così di farla finita e di togliersi la vita il giovane di Campodipetra.

Lo hanno trovato senza vita in una contrada del piccolo centro molisano e, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto shock la comunità di Campodipietra che si è raccolta intorno alla famiglia del giovane. Sull'accaduto indagano i Carabinieri del posto, ma pare non ci siano dubbi sulla dinamica.