Tamponamento sull'A14 a seguito dell'incendio di un tir, 3 feriti

VAL DI SANGRO. L'incendio di un mezzo pesante, avvenuto quest'oggi sull'A14 (Leggi), ha innescato successivamente un tamponamento a catena tra più veicoli: un camion, un furgone adibito a trasporto di persone e un mezzo da lavoro.

Tre i feriti: 2 pugliesi trasferiti in ambulanza a Lanciano, mentre un altro è stato trasferito a Pescara in elisoccorso per via di un politrauma.

Si tratta di un uomo di San Vito, O.B. di 63 anni che viaggia sul mezzo da lavoro. Nell'incidente coinvolta anche una donna incinta, che fortunatamente non sembra abbia avuto conseguenze dopo lo scontro.

Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.