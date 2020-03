GUGLIONESI. Si trovano ormai da giorni, da Nord a Sud e sparsi un po' ovunque, sulle serrande dei negozi, sui muri e sulle porte, e ora arrivano anche a Guglionesi: post-it anonimi con un messaggio semplice, ma importante, soprattutto nel periodo dell'emergenza coronavirus. "Andrà tutto bene", si legge su questi foglietti - come anche, di riflesso, in tante vignette condivise sui social network.

In basso Molise l'iniziativa è partita dai commercianti del centro storico di Guglionesi. «Un gesto di incoraggiamento per affrontare questo momento critico per la nostra Nazione, per la nostra Regione e la nostra comunità» commenta la presidente del Consiglio comunale di Guglionesi Barbara Morena.