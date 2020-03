A Petacciato farmaci a domicilio e attivazione del Centro operativo comunale

PETACCIATO. «Nel rispetto delle disposizioni della protezione civile del 5 marzo, abbiamo attivato l'ufficio Coc (per la presenza di contagi nei paesi limitrofi). Ribadisco quanto sia importante mettere in pratica le indicazioni del ministero della salute per ridurre il rischio contagio». Parole del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo il quale, con un'ordinanza datata 6 marzo, comunica:

«- l’ attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come appresso composto, presso la sede del Comune di Petacciato in Viale Pietravalle n.5, per assicurare l’informazione e assistenza alla popolazione per quanto attiene all’emergenza Coronavirus – COVID – 19 nel Comune di Petacciato per tutto il periodo connesso a tale emergenza epidemiologica:

a. Sindaco pro tempore, Roberto Di Pardo, con compiti di Coordinamento delle funzioni di supporto;

b. Responsabile Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., ing. Marco Manes, coadiuvante;

c. Associazione locale di Protezione civile “PETACCIATO ONLUS”;

d. Corpo di Polizia Municipale;

− di dare atto che fanno parte del C.O.C. tutti i dipendenti comunali al fine di assicurare il necessario supporto, nonché il personale eventualmente da reperire anche presso l’ASREM e la Protezione Civile per implementare detto organismo;

− di stabilire che le singole funzioni previste nel Piano di Protezione Civile comunale, nell’ambito delle competenze specifiche, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti, delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni di volontariato;

− di stabilire che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Petacciato, sul sito internet del Comune;

− di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Campobasso, alla Regione Molise, all’ASREM, alle strutture locali dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto, ai responsabili delle funzioni di supporto, all’Assessore delegato alla Protezione Civile».

Lo stesso primo cittadino, in aderenza al Dcpm del 4 marzo, aveva già «sospeso le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro», e aveva invitato «la cittadinanza e gli esercizi commerciali ad agire responsabilmente, nella doverosa salvaguardia della pubblica incolumità, attenendosi al rispetto rigoroso del presente dettato normativo».

L'unità di crisi del Comune costiero, infine, ha attivato il servizio di consegna di farmaci a domicilio per le persone anziane o malate.

«L'obiettivo è fare in modo che le persone più deboli ricevano i medicinali di cui hanno bisogno senza inutili rischi di contagio al di fuori delle loro abitazioni.

1. Le persone che hanno bisogno di farmaci devono contattare il proprio medico per la richiesta

2. Il medico predispone le ricette e le fa pervenire in farmacia in via telematica o in forma cartacea

3. La farmacia allestisce i farmaci e comunica telefonicamente al paziente interessato l'eventuale importo da pagare

4. Un operatore della Protezione Civile, attrezzato in maniera adeguata (guanti monouso, mascherina e spray igienizzante), ritira in farmacia i pacchetti con i farmaci (in orario da concordarsi) e provvede alla consegna a domicilio».