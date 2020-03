GUGLIONESI. «Lodevole l'iniziativa avanzata dal Segretario di Circolo Pd di Guglionesi Pasquale Marcantonio: la proposta di addobbare qualche albero in punti strategici in occasione della giornata mondiale della donna è stata subito accolta». Lo scrive la presidente del Consiglio comunale di Guglionesi Barbara Morena. «Un gesto simbolico per un augurio sincero a tutte le donne... grazie a Mariantonietta Di Vittorio che ha coordinato i lavori, grazie a Carla Ondesca, a Lina Cosco e Giuseppe Fiorito per l'aiuto... gli addobbi sono stati offerti dal circolo Pd».