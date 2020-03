Farmaci recapitati a casa anche a Guglionesi

GUGLIONESI. «L'obiettivo è fare in modo che le persone più deboli ricevano i medicinali di cui hanno bisogno senza inutili rischi di contagio al di fuori delle loro abitazioni» fanno sapere dall'Unità di crisi costituita dal Comune di Guglionesi, dagli operatori sanitari e dalla Protezione Civile.

Pertanto:

«1. Le persone che hanno bisogno di farmaci devono contattare il proprio medico per la richiesta;

2. Il medico predispone le ricette e le fa pervenire in farmacia in via telematica o in forma cartacea;

3. La farmacia allestisce i farmaci e comunica telefonicamente al paziente interessato l'eventuale importo da pagare;

4. Un operatore della Protezione Civile, attrezzato in maniera adeguata (guanti monouso, mascherina e spray igienizzante), ritira in farmacia i pacchetti con i farmaci (in orario da concordarsi) e provvede alla consegna a domicilio».

Questi i recapiti telefonici utili:

Medici di base

Dr. De Santis Alfredo tel. 0875/689842

Dr.ssa Corvo Matilde tel. 0875/681398

Dr.ssa Vernacchia Cinzia tel. 0875/689097

Dr.ssa De Santis Marina tel. 0875/689647

Farmacie

Dr. Sorella Pasquale tel. 0875/730120

Dr. Berchicci Luigi tel. 0875/689032

Protezione Civile

Odv Sant'Antonio tel. 3357890658.