Ururi: da lunedì a giovedì sanificazione di municipio, scuole e pulmini

URURI. A partire da lunedì 9 marzo fino al 12 marzo, con ordinanza contingibile e urgente, verranno effettuati degli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione della sede municipale, degli edifici scolastici e degli scuolabus come misura di protezione civile per la prevenzione della diffusione del virus del nuovo coronavirus come richiesto dai provvedimenti adottati dal governo, dalla regione Molise dopo che sono stati segnalati soprattutto in Basso Molise diversi casi di contagio da Covid-19 - dopo che, lo stesso Ente, in via esclusivamente precauzionale lo stesso Sindaco e parte della Giunta Municipale è sottoposta a regime di quarantena per aver stretto contatti con un cosiddetto “paziente 0” contagiato nel territorio comunale e uscito positivo al tampone di “Covid-19”- e dall’Asrem che ha diramato disposizioni per la sanificazione degli ambienti non sanitari. Quindi, il Comune resterà chiuso da lunedì 9 marzo fino a giovedì 12 marzo per l’espletamento degli interventi di sanificazione degli ambienti. Le scuole e, conseguentemente gli scuolabus, restando chiuse fino al 15 marzo, subiranno questi interventi di sanificazione senza disagio alcuno. Intanto, il paese vive con relativa tranquillità, questa fase di quarantena precauzionale dei propri amministratori inviando messaggi di solidarietà e di coraggio. I più ansiosi temono un diffondersi a macchia d’olio dopo che, anche nella vicina Larino, si è verificata la stessa cosa. Ma, più temibile del contagio, più temibile delle ripercussioni economiche, è l’idiozia di chi, a torto, considera la gente di Ururi come degli untori quando invece, allo stato attuale, non è stato riscontrato nessun caso ma soltanto un auto-isolamento a titolo esclusivamente preventivo fatto dagli amministratori locali al fine di preservare l’incolumità di tutta la cittadinanza.