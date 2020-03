UniMol e la didattica a distanza: elenco dei primi corsi e video-guida per studenti e docenti

TERMOLI. UniMol e la didattica a distanza: l’elenco dei primi corsi e la video-guida per studenti e docenti.



Dalla prossima settimana l’Università del Molise farà partire la didattica a distanza allo scopo di garantire la continuità dei corsi ed un regolare svolgimento delle attività didattiche e formative in un contesto di limitata mobilità degli studenti. Le lezioni, in particolare, potranno essere fruite dagli studenti tramite la piattaforma “Microsoft Teams” negli stessi giorni e negli stessi orari del calendario didattico per le lezioni in presenza.



Le indicazioni operative sono tutte consultabili sul sito istituzionale www.unimol.it al seguente link: https://www.unimol.it/blog/ unimol-e-la-didattica-a- distanza-lelenco-dei-primi- corsi-e-la-video-guida-per- studenti-e-docenti-62954/

Le lezioni potranno essere seguite mediante qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, laptop, pc).

Per facilitare l’utilizzo di Microsoft Teams sono stati predisposti alcuni Tutorial per docente, studente e per la visualizzazione su Ipad, tutti scaricabili dalla sezione web del sito istituzionale dove è anche visionabile una video-guida-