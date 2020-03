E' deceduto allo Spallanzani l'89enne molisano positivo al Coronavirus

SESTO CAMPANO. E' deceduto nelle prime ore di questa mattina l'89enne di Sesto Campano risultato positivo al Coronavirus mentre era ricoverato presso l'Ospedale San Raffaele di Cassino. In seguito all'esito positivo del Test Covid-19 era stato ricoverato allo Spallanzani di Roma in condizioni critiche. La notizia è stata ufficializzata dal Sindaco di Sesto Campano Luigi Paolone. Per i familiari permangono gli obblighi di quarantena in via precauzionale dopo il contagio del padre.