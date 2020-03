A Tavenna effettuata la sanificazione di uffici pubblici, scuole e strade

TAVENNA. E’stata effettuata la sanificazione a Tavenna, sia negli uffici pubblici, nella scuola e nelle strade urbane del paese, misura presa dall'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Cirulli, al fine di prevenire l'eventuale propagarsi del Coronavirus.

Già da qualche giorno si è attivato anche il servizio di aiuto per gli anziani per la consegna della spesa, dei farmaci e impegnative mediche. Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Tavenna, in seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), in particolar modo, rivolte alle persone anziane, i quali invitati a restare in casa, ha attivato un servizio agli anziani e consisterà nelle seguenti azioni: recapito di farmaci e della spesa a domicilio; ritiro delle impegnative presso i medici di base operanti nel territorio comunale.

Al fine di organizzare al meglio l’intervento, l’Amministrazione invita chi fosse interessato o volesse maggiori spiegazioni, a rivolgersi in orario d’ufficio al Comune di Tavenna (tel. 0875 97244).