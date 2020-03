Sospensione attività centro aiuto alla famiglia "Amoris Laetitia"

TERMOLI. Nella settimana dal 9 marzo al 13 marzo 2020 il Centro di Aiuto alla Famiglia Amoris Laetitia resterà chiuso.

Per supplire al disaggio gli operatori si stanno organizzando per fornire un servizio di consulenza per i casi urgenti e di maggiore necessità attraverso delle videochiamate e tamponare la momentanea situazione di emergenza.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3476334582 o inviare una mail all'indirizzo info@centroaiutoallafamiglia.it.