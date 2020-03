Carceri, Coronavirus: la vicinanza dell'ispettore Cappellani

CAMPOBASSO."Carissimi, in questo particolare momento in cui si susseguono eventi critici in vari Istituti Penitenziari del nostro Paese, determinati dai provvedimenti assunti in merito alle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del COVID-19, vorrei esprimere la mia vicinanza a tutti voi, Polizia Penitenziaria, Direzioni delle carceri, Cappellani e operatori tutti, che vi trovate in prima linea a fronteggiare questa crisi con coraggio.

Le criticità in atto, se non affrontate con scelte mirate, rischiano di far diventare le nostre carceri "polveriere" di rabbia e di violenza.

Il mio auspicio è che il Signore possa illuminare e guidare coloro che hanno la responsabilità di offrire risposte urgenti, senza essere ostaggio di prepotenze e di ricatti, affinché si possano ristabilire la tranquillità e il dialogo per un lavoro sereno per tutti.

Che il Signore vi accompagni in questo delicato momento."