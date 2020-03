"Ora spetta a noi cittadini, operatori, rispettare le indicazioni"

TERMOLI. In questi giorni di piena emergenza coronavirus che stiamo vivendo a Termoli e con la chiusura dell'Ospedale San Timoteo, ha espresso la sua opinione in merito Nicola Felice il presidente del comitato San Timoteo:

"Mentre si è ancora in attesa di conoscere, da parte delle autorità ed enti preposti, quando sarà riaperto l’Ospedale San Timoteo, e se è in programma anche l’utilizzo e le funzioni che potrà avere l’ospedale di continuità "Vietri” di Larino, continuano ad essere emanati, e giungere ai cittadini, decreti, ordinanze e dispositivi, dal governo nazionale e istituzioni locali, in merito all’emergenza Coronavirus.

Il fine principe è lodevole essendo quello di ridurre il contagio per evitare che in un immediato futuro le strutture sanitarie giungono, per numerose richieste, nelle condizioni di non poter assolvere alle loro funzioni, mettendo così a rischio la vita di tutti.

Ora spetta a noi cittadini,operatori, fornitori si servizi e quant’altro, rispettare e dare attuazione alle indicazioni emanate.

Come spetta anche, in primis, alle istituzioni, di ogni ordine e grado, che hanno emanato gli dispositivi, e agli organi di vigilanza, l’attuazione, il rispetto, nonché il controllo su quanto emanato."

Nicola Felice