Il calcio dilettanti si ferma in Molise: stop all'attività fino al 3 aprile

CAMPOBASSO. Il Consiglio Direttivo della LN.D., riunitosi in data odierna ha stabilito che tutte le attività dilettantistiche sia nazionali che territoriali vengano sospese sino al 3 aprile raccomandando alle società di attenersi, per eventuali sedute di allenamento, alle disposizioni del Dpcm di domenica 8 marzo 2020. Il C.R. Molise ha disposto che gli uffici del C.R. Molise e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi dal 10 al 14 marzo, precisando che dalla data odierna sino al 3 aprile tutti i contatti con le società saranno tenuti per via telefonica e telematica.