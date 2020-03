Materassi in fiamme al carcere di Isernia

ISERNIA. Continua la protesta dei detenuti alla Casa Circondariale di Ponte San Leonardo a Isernia. Alcuni dei 64 detenuti si sono barricati nelle celle dando fuoco ai materassi e distruggendo gli arredi, altri sono saliti sul tetto dando fuoco a del materiale presente in loco, altri ancora sarebbero riusciti a raggiungere il cortile pronti a scavalcare il muro di cinta del penitenziario. Sono stati richiamati in servizio tutti gli agenti di custodia oltre alla presenza dei Carabinieri, giunti per primi sul posto, della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che in questo momento stanno cercando di spegnere le fiamme. Uomini e mezzi delle forze dell'ordine hanno creato un cordone intorno alla struttura del carcere al fine di scongiurare ogni tentativo di fuga. Nel carcere di via Cavour a Campobasso dovrebbero arrivare nelle prossime ore circa 20 detenuti trasferiti dal carcere di Modena teatro, questa mattina, di una grave rivolta.